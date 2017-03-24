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В Беларуси хотят увеличить срок безвизового пребывания иностранцев

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 марта. УНН. Срок безвизового пребывания в Беларуси при необходимости может быть увеличен. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время общения с трудовым коллективом "Арвибелагро", передает УНН со ссылкой на БЕЛТА.

"Если будет мало пяти дней, мы введем больший срок. Нам чего бояться? Мы открытая страна, у нас открытая экономика, и люди должны приезжать сюда открыто - это никому не вредит", - заявил А.Лукашенко.

Он отметил, что безвизовый въезд в Беларусь был сделан также и для привлечения в страну представителей бизнес-сообществ из других государств.

Напомним, 12 февраля, вступил в силу указ президент Беларуси Александр Лукашенко об установлении безвизового порядка въезда и выезда для граждан 80 государств.

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