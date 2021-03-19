У Білому домі звільнили працівників, які курили марихуану

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Під час кадрової перевірки всіх співробітників Білого дому, які зізналися, що вживали легкі наркотики, у тому числі марихуану, звільнили або перевели на віддалену роботу.

Так, із сотень працівників Білого дому п’ятеро людей відсторонені від роботи через оновлену політику, а деякі працюють віддалено без допуску до держтаємниці. Для того, щоб повернути роботу, вони повинні погодитися припинити вживання марихуани, погодитись на обіцянку не вживати марихуану під час державної служби та пройти тестина наркотики.

Ці працівники працюватимуть віддалено, доки їхнє минуле вживання не відповідатиме стандартам, встановленим Відділом безпеки персоналу.

Нагадаємо

Законодавці штату Вірджинія остаточно схвалили законопроект, який дозволить легалізувати марихуану для відпочинку дорослих, але не раніше 2024 року.