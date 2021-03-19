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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 44755 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 62957 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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В Белом доме уволили работников, которые курили марихуану

В Белом доме уволили работников, которые курили марихуану

Киев  •  УНН

 • 14098 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. В Белом доме приняли решение отстранить от работы всех молодых специалистов, которые признались в том, что пробовали марихуану и другие легкие наркотики. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Во время кадровой проверки всех сотрудников Белого дома, которые признались, что употребляли легкие наркотики, в том числе марихуану, уволили или перевели на удаленную работу.

Так, из сотен сотрудников Белого дома пять человек отстранены от работы через обновленную политику, а некоторые работают удаленно без допуска к гостайне. Для того, чтобы вернуть работу, они должны согласиться прекратить употребление марихуаны, согласиться на обещание не употреблять марихуану во время государственной службы и пройти Тестино наркотики.

Эти работники будут работать удаленно, пока их прошлое употребление не будет соответствовать стандартам, установленным отделом безопасности персонала.

Напомним

Законодатели штата Вирджиния окончательно одобрили законопроект, который позволит легализовать марихуану для отдыха взрослых, но не ранее 2024 года.

Украинские Национальные Новости

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