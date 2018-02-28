У Білому домі обговорять з радником Сі Цзіньпіна питання торгівлі і економіки - Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Представники американської сторони і глава канцелярії робочої групи Центрального комітету Комуністичної партії Китаю (ЦК КПК) з фінансів та економіки, член Політбюро Лю Хе, який прибув з візитом до Вашингтона в четвер обговорять тему торгівлі, бесіда буде проходити по суті. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство Reuters.
“Ми очікуємо відвертого обміну думками щодо торгівлі та економічних відносин, ці переговори будуть сконцентровані на питаннях по суті”, — сказав він.
З боку США на зустрічі з Лю Хе і китайською делегацією будуть присутні міністр фінансів США Стівен Мнучін, представник Сполучених Штатів на торгових переговорах Роберт Лайтхайзер і директор Національної економічної ради при Білому домі Гері Кон.
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Раніше офіційний представник МЗС КНР Лу Кан повідомив журналістам, що Лю Хе з 27 лютого починає свій офіційний візит в США. За словами Лу Кана, “під час візиту сторони обміняються думками з питань двосторонніх відносин і співробітництва в торгово-економічній сфері”.
Нагадаємо, загальний обсяг торговельних угод за підсумками триденного візиту прем'єр-міністерки Великої Британії Терези Мей у Китай перевищив 9,3 млрд фунтів стерлінгів (13,1 млрд доларів США).