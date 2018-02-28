В Белом доме обсудят с советником Си Цзиньпина вопросы торговли и экономики - Reuters

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 57745 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 68918 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 71810 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 105563 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 99379 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104271 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111268 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Киев  •  УНН

 • 9637 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Представители американской стороны и глава канцелярии рабочей группы Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) по финансам и экономике, член Политбюро Лю ​​Хэ, который прибыл с визитом в Вашингтон в четверг обсудят тему торговли, беседа будет проходить по существу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Reuters.

“Мы ожидаем откровенного обмена мнениями в области торговли и экономических отношений, эти переговоры будут сконцентрированы на вопросах по существу”, — сказал он.

Со стороны США на встрече с Лю Хэ и китайской делегацией будут присутствовать министр финансов США Стивен Мнучин, представитель Соединенных Штатов на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и директор Национального экономического совета при Белом доме Гэри Кон.

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Ранее официальный представитель МИД КНР Лу Кан сообщил журналистам, что Лю Хэ с 27 февраля начинает свой официальный визит в США. По словам Лу Кана, “во время визита стороны обменяются мнениями по вопросам двусторонних отношений и сотрудничества в торгово-экономической сфере”.

Напомним, общий объем торговых сделок по итогам трехдневного визита премьер-Министерка Великобритании Терезы Мэй в Китай превысил 9,3 млрд фунтов стерлингов (13,1 млрд долларов США).

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