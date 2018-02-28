В Белом доме обсудят с советником Си Цзиньпина вопросы торговли и экономики - Reuters

“Мы ожидаем откровенного обмена мнениями в области торговли и экономических отношений, эти переговоры будут сконцентрированы на вопросах по существу”, — сказал он.

Со стороны США на встрече с Лю Хэ и китайской делегацией будут присутствовать министр финансов США Стивен Мнучин, представитель Соединенных Штатов на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и директор Национального экономического совета при Белом доме Гэри Кон.

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Ранее официальный представитель МИД КНР Лу Кан сообщил журналистам, что Лю Хэ с 27 февраля начинает свой официальный визит в США. По словам Лу Кана, “во время визита стороны обменяются мнениями по вопросам двусторонних отношений и сотрудничества в торгово-экономической сфере”.

Напомним, общий объем торговых сделок по итогам трехдневного визита премьер-Министерка Великобритании Терезы Мэй в Китай превысил 9,3 млрд фунтов стерлингов (13,1 млрд долларов США).