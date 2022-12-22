У Білому домі назвали умову для зустрічі Байдена з путіним
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі озвучив умову для зустрічі американського лідера Джо Байдена з російським диктатором володимиром путіним. Про це він сказав на брифінгу, передає УНН.
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"Ви чули, як сам президент сказав на зустрічі з президентом Макроном, що якщо путін виявить серйозну готовність, то він безперечно готовий буде з ним зустрітися", - зазначив Кірбі.
Проте, за його словами, переговори можливі лише за наявності серйозної та реальної готовності з російського боку, а також після проведення та за умови підтримки консультацій з Україною.
Раніше
Джо Байден сказав, що найближчим часом не збирається зв'язуватися з російським диктатором, але він готовий поговорити з путіним, якщо той буде зацікавлений у припиненні війни.
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