У Білому домі назвали умову для зустрічі Байдена з путіним

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"Ви чули, як сам президент сказав на зустрічі з президентом Макроном, що якщо путін виявить серйозну готовність, то він безперечно готовий буде з ним зустрітися", - зазначив Кірбі.

Проте, за його словами, переговори можливі лише за наявності серйозної та реальної готовності з російського боку, а також після проведення та за умови підтримки консультацій з Україною.

Раніше

Джо Байден сказав, що найближчим часом не збирається зв'язуватися з російським диктатором, але він готовий поговорити з путіним, якщо той буде зацікавлений у припиненні війни.

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Нагадаємо

Учора з коротким візитом США відвідав Володимир Зеленський.