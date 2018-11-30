У Білому домі готують зустріч за участю глав великих технологічних корпорацій США

За даними джерел авторитетного ділового видання, “круглий стіл”, який пройде в наступний четвер, буде присвячений обговоренню інновацій і “перетворюючих ідей”, які допоможуть США “забезпечити лідерство” в сфері високих технологій та інших “індустріях майбутнього”.

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У зустрічі, як очікується, візьмуть участь, зокрема, гендиректора Google і Microsoft Сундар Пічаї та Сатья Наделла, співдиректор Oracle Сафра Катц, глава Qualcomm Стівен Молленкопф, керівник Blackstone Group Стівен Шварцманн. Учасники “круглого столу”, ймовірно, торкнуться в тому числі таких тем, як штучний інтелект та поширення мобільного зв’язку нового покоління 5G, повідомляє газета.

За даними видання, захід покликаний, у тому числі, знизити напруженість, що виникла останнім часом між американською адміністрацією та технологічними компаніями США. Американський лідер Дональд Трамп раніше критикував, зокрема, Google за те, що вона у своїй пошуковій системі нібито видає в першу чергу інформацію тих ЗМІ, які налаштовані проти президента.

Як зазначає The Wall Street Journal, гендиректор Google 5 грудня за день до зазначеної зустрічі у Білому домі, повинен виступити у Вашингтоні на слуханнях в юридичному комітеті Палати представників Конгресу США. Вони, як очікується, будуть присвячені ряду тем, включаючи безпеку особистих даних користувачів і рішення компанії запустити у Китаї пошукову систему Dragonfly з вбудованою цензурою сайтів, яка відповідає жорстким вимогам китайських законів.

Як раніше інформував УНН, гендиректор Google Сундар Пічаї зробив таємний візит до Пентагону, в ході якого зустрівся з низкою офіційних осіб в спробі знизити напруженість між відомством і компанією. Вона виникла через відмову Google продовжити контракт на участь в одній з програм міноборони.