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В Белом доме готовят встречу с участием глав крупных технологических корпораций США

В Белом доме готовят встречу с участием глав крупных технологических корпораций США

Киев  •  УНН

 • 4952 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Администрация США на следующей неделе проведет в Белом доме встречу с участием глав и представителей крупных американских технологических компаний, включая Google и Microsoft. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

По данным источников авторитетного делового издания, "круглый стол", который пройдет в следующий четверг, будет посвящен обсуждению инноваций и "преобразующих идей", которые помогут США "обеспечить лидерство" в сфере высоких технологий и других "индустриях будущего".

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Во встрече, как ожидается, примут участие, в частности, гендиректора Google и Microsoft Сундар Пичай и Наделла, содиректор Oracle Сафра Катц, глава Qualcomm Стивен Молленкопф, руководитель Blackstone Group Стивен Шварцманн. Участники "круглого стола", вероятно, коснутся в том числе таких тем, как искусственный интеллект и распространение мобильной связи нового поколения 5G, сообщает газета.

По данным издания, мероприятие призвано, в том числе, снизить напряженность, возникшую в последнее время между американской администрацией и технологическими компаниями США. Американский лидер Дональд Трамп ранее критиковал , в частности, Google за то, что она в своей поисковой системе якобы выдает в первую очередь информацию тех СМИ, которые настроены против президента.

Как отмечает The Wall Street Journal, гендиректор Google 5 декабря за день до указанной встречи в Белом доме, должен выступить в Вашингтоне на слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США. Они, как ожидается, будут посвящены ряду тем, включая безопасность личных данных пользователей и решения компании запустить в Китае поисковую систему Dragonfly со встроенной цензурой сайтов, которая соответствует жестким требованиям китайских законов.

Как ранее информировал УНН, гендиректор Google Сундар Пичай сделал тайный визит в Пентагон, в ходе которого встретился с рядом официальных лиц в попытке снизить напряженность между ведомством и компанией. Она возникла из-за отказа Google продлить контракт на участие в одной из программ минобороны.

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