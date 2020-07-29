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19 березня, 18:42 • 61645 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 110856 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 105258 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 120541 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 126496 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 121252 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 159060 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125306 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124984 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124034 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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У Білій Церкві неповнолітній покінчив із собою

У Білій Церкві неповнолітній покінчив із собою

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 липня. УНН. У Білій Церкві Київської області неповнолітній наклав на себе руки. Про це УНН повідомили правоохоронці.

Подія сталася ввечері. 17-річний хлопець повісився у квартирі, де мешкав.

Мотиви вчинення самогубства встановлюються.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство) з додатковою позначкою “самогубство”.

Нагадаємо, в Одеській області 17 річний хлопець вчинив самогубство повісившись на трубі шкільної котельні.

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