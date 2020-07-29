У Білій Церкві неповнолітній покінчив із собою
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. У Білій Церкві Київської області неповнолітній наклав на себе руки. Про це УНН повідомили правоохоронці.
Подія сталася ввечері. 17-річний хлопець повісився у квартирі, де мешкав.
Мотиви вчинення самогубства встановлюються.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство) з додатковою позначкою “самогубство”.
Нагадаємо, в Одеській області 17 річний хлопець вчинив самогубство повісившись на трубі шкільної котельні.