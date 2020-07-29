В Белой Церкви несовершеннолетний покончил с собой
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. В Белой Церкви Киевской области несовершеннолетний покончил с собой. Об этом УНН сообщили правоохранители.
Событие произошло вечером. 17-летний парень повесился в квартире, где проживал.
Мотивы совершения самоубийства устанавливаются.
Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) с дополнительной пометкой "самоубийство".
Напомним, в Одесской области 17 летний парень совершил самоубийство повесившись на трубе школьной котельной.