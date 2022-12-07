У бєлгородській області рф ППО збила ракети над одним із сіл, пошкоджені лінії електропередач - губернатор
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Губернатор бєлгородської області рф в'ячеслав гладков повідомив про те, що над одним із сіл система ППО збила ракети. Є пошкодження лінії електропередач, передає УНН.
Цитата
“Наша система ППО збила ракети над селом Кулішівка Червоногвардійського району. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Є ушкодження лінії електропередачі. Всі оперативні та аварійні служби виїхали на місце для усунення наслідків”, – написав гладков у своєму Телеграмі.
Додамо
Раніше гладков повідомив, що в регіоні будуть сформовані "батальйони самооборони", які складатимуться з місцевих жителів.