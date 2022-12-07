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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 35781 перегляди

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У бєлгородській області рф ППО збила ракети над одним із сіл, пошкоджені лінії електропередач - губернатор

У бєлгородській області рф ППО збила ракети над одним із сіл, пошкоджені лінії електропередач - губернатор

Київ • УНН

 • 1626157 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Губернатор бєлгородської області рф в'ячеслав гладков повідомив про те, що над одним із сіл система ППО збила ракети. Є пошкодження лінії електропередач, передає УНН.

Цитата

“Наша система ППО збила ракети над селом Кулішівка Червоногвардійського району. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Є ушкодження лінії електропередачі. Всі оперативні та аварійні служби виїхали на місце для усунення наслідків”, – написав гладков у своєму Телеграмі.

Додамо

Раніше гладков повідомив, що в регіоні будуть сформовані "батальйони самооборони", які складатимуться з місцевих жителів.

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