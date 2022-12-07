У бєлгородській області рф ППО збила ракети над одним із сіл, пошкоджені лінії електропередач - губернатор

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“Наша система ППО збила ракети над селом Кулішівка Червоногвардійського району. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Є ушкодження лінії електропередачі. Всі оперативні та аварійні служби виїхали на місце для усунення наслідків”, – написав гладков у своєму Телеграмі.

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Раніше гладков повідомив, що в регіоні будуть сформовані "батальйони самооборони", які складатимуться з місцевих жителів.