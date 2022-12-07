В белгородской области рф ПВО сбили ракеты над одним из сел, повреждены линии электропередач – губернатор
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Губернатор белгородской области рф вячеслав гладков сообщил о том, что над одним из сел система ПВО сбила ракеты. Есть повреждение линии электропередачи, передает УНН.
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“Наша система ПВО сбила ракеты над селом Кулешовка Красногвардейского района. По предварительной информации пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи. Все оперативные и аварийные службы выехали на место для устранения последствий”, – написал гладков в своем Телеграм.
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Ранее гладков сообщил, что в регионе будут сформированы "батальоны самообороны", которые будут состоять из местных жителей.