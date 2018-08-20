У Beverage Trading Company розповіли про сертифікацію і контроль якості своєї продукції
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Компанія Beverage Trading Company створює алкогольні бренди за допомогою унікального виробничого досвіду та прогресивної лабораторної бази, передає УНН із посиланням на дані офіційної сторінки компанії.
“Унікальні розробки у сфері алкогольних продуктів, гнучка маркетингова політика і високі стандарти якості дозволили Beverage Trading увійти в число лідерів галузі”, — пояснюють у компанії.
Фундамент успіхів брендів Беверидж Трейдінг Компані заснований на унікальних технологіях і розробках. Це дозволяє створювати продукти, що відповідають найвищим міжнародним стандартам якості, інформує виробник.
Мова про такі алкогольні бренди, як: горілка “Medoff”, “Arctica”, “Природна колекція”, “Хуторок”, “Наша Марка” та “Mernaya”; коньяк, вино та шампанське “Коктебель”; вино “Felicitas”; “Lord Byron”; слабоалкогольні напої на натуральній основі “LONGmixER”, слабоалкогольний напій з екстрактом гуарани і зеленого чаю “Rave Up”.
“Сучасні технології фільтрації спиртів, унікальні методи додаткової каскадної поліруючої фільтрації готової продукції дозволяють створювати алкогольні напої високої якості. Вся продукція „Beverage Trading Company“ сертифікована і проходить строгий контроль відповідності якості”, — йдеться на офіційній сторінці виробника.
У компанії також зауважили, що бренди Beverage Trading Company неодноразово були відзначені подвійним золотом (Double Gold) на найавторитетніших міжнародних конкурсах San Francisco World Spirits Competition і Beverly Hills International Spirits Awards, золотими медалями на спеціалізованій виставці United Vodka (м.Канни), міжнародній виставці “Best Drinks” (м.Київ) та багатьох інших відомих конкурсах.