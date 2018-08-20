В Beverage Trading Company рассказали о сертификации и контроле качества продукции
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Компания Beverage Trading Company создает алкогольные бренды с помощью уникального производственного опыта и прогрессивной лабораторной базы, передает УНН со ссылкой на данные официальной страницы компании.
“Уникальные разработки в сфере алкогольных продуктов, гибкая маркетинговая политика и высокие стандарты качества позволили Beverage Trading войти в число лидеров отрасли”, — объясняют в компании.
Фундамент успехов брендов Беверидж Трейдинг Компани основан на уникальных технологиях и разработках. Это позволяет создавать продукты, отвечающие самым высоким международным стандартам качества, информирует производитель.
Речь о таких алкогольных брендах, как: водка “Medoff”, “Arctica”, “Естественная коллекция”, “Хуторок”, “Наша Марка” и “Mernaya”; коньяк, вино и шампанское “Коктебель”; вино “Felicitas”; “Lord Byron”; слабоалкогольные напитки на натуральной основе “LONGmixER”, слабоалкогольный напиток с экстрактом гуараны и зеленого чая “Rave Up”.
“Современные технологии фильтрации спиртов, уникальные методы дополнительной каскадной полирующей фильтрации готовой продукции позволяют создавать алкогольные напитки высокого качества. Вся продукция „Beverage Trading Company“ сертифицирована и проходит строгий контроль соответствия качества”, - говорится на официальной странице производителя.
В компании также отметили, что бренды Beverage Trading Company неоднократно были отмечены двойным золотом (Double Gold) на самых авторитетных международных конкурсах San Francisco World Spirits Competition и Beverly Hills International Spirits Awards, золотыми медалями на специализированной выставке United Vodka (г.Канны), международной выставке “Best Drinks” (г.Киев) и многих других известных конкурсах.