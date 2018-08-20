В Beverage Trading Company рассказали о сертификации и контроле качества продукции

$41.190.15
45.550.30
ukru
Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса
Эксклюзив
08:51 • 12338 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

Эксклюзив
06:18 • 29989 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 114274 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 221964 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 170888 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 238175 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 272365 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 221518 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 251510 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 209431 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

5м/с
64%
Популярные новости

The Telegraph: США могут поставить Киеву ультиматум - либо мирное соглашение путина, либо потеря поддержки

7 апреля, 00:37 • 34906 просмотра

ФРГ: союзник Мерца уверен в скором завершении переговоров по коалиции в Бундестаге

7 апреля, 02:52 • 20794 просмотра

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

05:04 • 25716 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

07:56 • 17562 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

08:11 • 13494 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 290904 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 263363 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 348523 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 505605 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 594756 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 41350 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 238175 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 86734 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 82594 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 87916 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В Beverage Trading Company рассказали о сертификации и контроле качества продукции

Киев • УНН

 • 14148 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Компания Beverage Trading Company создает алкогольные бренды с помощью уникального производственного опыта и прогрессивной лабораторной базы, передает УНН со ссылкой на данные официальной страницы компании.

В Beverage Trading Company рассказали о сертификации и контроле качества продукции

“Уникальные разработки в сфере алкогольных продуктов, гибкая маркетинговая политика и высокие стандарты качества позволили Beverage Trading войти в число лидеров отрасли”, — объясняют в компании.

Фундамент успехов брендов Беверидж Трейдинг Компани основан на уникальных технологиях и разработках. Это позволяет создавать продукты, отвечающие самым высоким международным стандартам качества, информирует производитель.

Речь о таких алкогольных брендах, как: водка “Medoff”, “Arctica”, “Естественная коллекция”, “Хуторок”, “Наша Марка” и “Mernaya”; коньяк, вино и шампанское “Коктебель”; вино “Felicitas”; “Lord Byron”; слабоалкогольные напитки на натуральной основе “LONGmixER”, слабоалкогольный напиток с экстрактом гуараны и зеленого чая “Rave Up”.

“Современные технологии фильтрации спиртов, уникальные методы дополнительной каскадной полирующей фильтрации готовой продукции позволяют создавать алкогольные напитки высокого качества. Вся продукция „Beverage Trading Company“ сертифицирована и проходит строгий контроль соответствия качества”, - говорится на официальной странице производителя.

В компании также отметили, что бренды Beverage Trading Company неоднократно были отмечены двойным золотом (Double Gold) на самых авторитетных международных конкурсах San Francisco World Spirits Competition и Beverly Hills International Spirits Awards, золотыми медалями на специализированной выставке United Vodka (г.Канны), международной выставке “Best Drinks” (г.Киев) и многих других известных конкурсах.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Бизнеса
Brent
$63.02
Bitcoin
$76,245.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$34.99
Золото
$3,048.46
Ethereum
$1,496.12