У Берліні сьому годину тривають перемовини радників “нормандської четвірки”. Очікується, що результати оголосять о 23:30
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. У Берліні сьому годину тривають перемовини політичних радників лідерів країн – учасниць Нормандського формату. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОПУ.
Цитата
“У Берліні сьому годину тривають перемовини політичних радників лідерів країн — учасниць Нормандського формату, у яких бере участь керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що за результатами переговорів глава Офісу президента України Андрій Єрмак проведе брифінг у приміщенні Посольства України в Німеччині. Орієнтовний час початку — 23:30 (за київським часом).
Доповнення
У німецькій столиці Берліні стартували переговори радників лідерів “нормандської четвірки” — України, Росії, Франції та Німеччини.
Для української сторони на зустрічі пріоритетними є питання безпеки та виконання Мінських угод. Голова МЗС Дмитро Кулеба заявив про незмінну позицію на переговорах і наголосив, що Україна не вестиме жодного прямого діалогу з ОРДЛО.
Міністр назвав “завданням максимум” зустрічі: розблокування роботи Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу. А як мінімум — продовження роботи Нормандського формату та планування нових зустрічей, що показало б намір Росії залишатися у дипломатичному треку відносин.
Заступник голови української делегації у ТКГ Андрій Костін головним очікуванням від майбутньої зустрічі назвав розблокування Росією вирішення гуманітарних питань. Також, за його словами, на переговорах порушать питання необхідності дотримання “режиму тиші” на Донбасі.
Переговорник від РФ Дмитро Козак повідомив, що зустріч у Берліні має стати продовженням контактів, що були під час паризьких переговорів радників “Норманді”. Він зазначив, що сторони спробують “знайти розв’язки з усіх проблем, які не вирішені”.