У Берліні російськомовні чоловіки напали на українок
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. У столиці Німеччини російськомовні чоловіки напали на двох беженок з України. Поліція почала розслідування. Про це УНН повідомляє з посиланням на BILD.
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До правоохоронних органів звернулися дві громадянки України 24 і 25 років. Вони розповіли, що у столичному метро їх почали ображати троє чоловіків, які говорили російською мовою.
На станції Александерплац, коли дівчата вийшли з вагона, чоловік схопив одну з них за волосся і вдарив по голові, стверджують потерпілі. Після втручання інших пасажирів усі троє чоловіків швидко зникли.
Інцидент, як повідомляється, стався вдень 21 січня. У поліції повідомили, що постраждала дівчина помітила біль у голові, проте не стала звертатися по медичну допомогу.
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