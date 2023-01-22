В Берлине русскоязычные мужчины напали на украинок

Детали

В правоохранительные органы обратились две гражданки Украины 24 и 25 лет. Они рассказали, что в столичном метро их начали оскорблять трое мужчин, говоривших на русском языке.

На станции Александерплац, когда девушки вышли из вагона, мужчина схватил одну из них за волосы и ударил по голове, утверждают потерпевшие. После вмешательства других пассажиров все трое мужчин быстро скрылись.

Инцидент, как сообщается, произошёл днём 21 января. В полиции сообщили, что пострадавшая девушка заметила боль в голове, однако не стала обращаться за медицинской помощью.

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