В Берлине русскоязычные мужчины напали на украинок
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. В столице Германии русскоговорящие мужчины напали на двух беженок из Украины. Полиция начала расследование. Об этом УНН сообщает со ссылкой на BILD.
Детали
В правоохранительные органы обратились две гражданки Украины 24 и 25 лет. Они рассказали, что в столичном метро их начали оскорблять трое мужчин, говоривших на русском языке.
На станции Александерплац, когда девушки вышли из вагона, мужчина схватил одну из них за волосы и ударил по голове, утверждают потерпевшие. После вмешательства других пассажиров все трое мужчин быстро скрылись.
Инцидент, как сообщается, произошёл днём 21 января. В полиции сообщили, что пострадавшая девушка заметила боль в голове, однако не стала обращаться за медицинской помощью.
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