У Берліні автомобіль врізався у ворота офісу Меркель

Так, на фотографіях з місця події видно, як поліція оглядає біля воріт універсал, напис на якому: “Зупиніть політику глобалізації”.

На інших фото, які потрапили в мережу, на машині також видно нанесені слова “Прокляті вбивці дітей і людей похилого віку”.

Повідомлень про жертви не надходило, повідомляє агенство. На місці події перебували десятки поліцейських і пожежна машина.

Відзначається, що вранці в середу Меркель повинна була провести відеоконференцію з прем’єрами федеральних земель Німеччини, на якій повинно було обговорюватися продовження режиму ізоляції на тлі пандемії коронавірусу і подальші кроки боротьби з нею.

Додамо, що за даними редактора німецького видання BILD, та ж машина раніше таранила ту саму будівлю, з тими самими написами в лютому 2014 року.

Як повідомляв УНН, раніше в листопаді демонстранти, які протестують проти "коронавірусних" обмежень, напали на правоохоронців у місті Лейпциг під час мітингу.

Foto desselben Autos, das in dasselbe Kanzleramt mit denselben Schmierereien auf der Seite fuhr – im Februar 2014. pic.twitter.com/LmMMqpCGdL