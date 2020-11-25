У Берліні автомобіль врізався у ворота офісу Меркель
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Автомобіль врізався в ворота офісу канцлера Німеччини Ангели Меркель в Берліні в середу, 25 листопада, повідомляє Reuters з посиланням на очевидців, передає УНН.
Так, на фотографіях з місця події видно, як поліція оглядає біля воріт універсал, напис на якому: “Зупиніть політику глобалізації”.
На інших фото, які потрапили в мережу, на машині також видно нанесені слова “Прокляті вбивці дітей і людей похилого віку”.
Повідомлень про жертви не надходило, повідомляє агенство. На місці події перебували десятки поліцейських і пожежна машина.
Відзначається, що вранці в середу Меркель повинна була провести відеоконференцію з прем’єрами федеральних земель Німеччини, на якій повинно було обговорюватися продовження режиму ізоляції на тлі пандемії коронавірусу і подальші кроки боротьби з нею.
Додамо, що за даними редактора німецького видання BILD, та ж машина раніше таранила ту саму будівлю, з тими самими написами в лютому 2014 року.
Як повідомляв УНН, раніше в листопаді демонстранти, які протестують проти "коронавірусних" обмежень, напали на правоохоронців у місті Лейпциг під час мітингу.
Foto desselben Autos, das in dasselbe Kanzleramt mit denselben Schmierereien auf der Seite fuhr – im Februar 2014. pic.twitter.com/LmMMqpCGdL— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) November 25, 2020