В Берлине автомобиль врезался в ворота офиса Меркель
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Автомобиль врезался в ворота офиса канцлера Германии Ангелы Меркель в Берлине в среду, 25 ноября, сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев, передает УНН.
Так, на фотографиях с места происшествия видно, как полиция осматривает у ворот универсал, надпись на котором: "Остановите политику глобализации".
На других фото, которые попали в сеть, на машине также видно нанесенные слова "Проклятые убийцы детей и стариков".
Сообщений о жертвах не поступало, сообщает агентство. На месте происшествия находились десятки полицейских и пожарная машина.
Отмечается, что утром в среду Меркель должна была провести видео-конференцию с премьерами федеральных земель Германии, на которой должно было обсуждаться продление режима изоляции на фоне пандемии коронавируса и дальнейшие шаги по борьбе с ней.
Добавим, что по данным редактора немецкого издания BILD, та же машина ранее таранила то самое здание, с теми самыми надписями в феврале 2014 года.
Как сообщал УНН, ранее в ноябре демонстранты, протестующие против "коронавирусных" ограничений, напали на правоохранителей в городе Лейпциг во время митинга.
Foto desselben Autos, das in dasselbe Kanzleramt mit denselben Schmierereien auf der Seite fuhr – im Februar 2014. pic.twitter.com/LmMMqpCGdL— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) November 25, 2020