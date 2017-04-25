У березні залізничники зекономили на оливах майже 3 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. У березні поточного року року Філія “Центр забезпечення виробництва ПАТ “Укрзалізниця” на закупівлі оливи та мастильних матеріалів зекономила майже 3 млн грн. Про це свідчать дані системи публічних закупівель “ProZorro”, передає УНН.
Так, у березні поточного року філія “Центр забезпечення виробництва ПАТ “Укрзалізниця” провела тендер на закупівлю 498 тонн оливи та мастильних матеріалів з очікуваною вартістю 32 млн 405 тис. 462.88 грн. А також ще два тендери з очікуваною вартістю 159 млн 681 тис. 320.46грн та 23 млн 433 тис. 073.14 грн. відповідно.
Перемогу у всіх вказаних закупівлях отримало ТОВ “Август пром” (входить до групи компаній “Трейд Коммодіті”), яке запропонувало найбільш прийнятні ціни.
В цілому, якщо порівнювати фактично сплачені "УЗ" кошти та очікувану вартість закупівлі, то на пропозиціях “Август прому” залізничники заощадили майже 3 млн грн. бюджетних коштів (більше 2 млн 735 тис. грн).
Нагадаємо, як повідомляв УНН, Міноборони під час паливного тендеру заощадили близько 30 млн грн. Вказані кошти вдалося зекономити під час тендерної закупівлі пального у компанії ТОВ “Август Пром”, яка запропонувала найбільш прийнятну та значно дешевшу ціну на ресурс.