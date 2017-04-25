В марте железнодорожники сэкономили на маслах почти 3 млн грн

Так, в марте текущего года филиал “Центр обеспечения производства ПАО "Укрзализныця" провела тендер на закупку 498 тонн масла и смазочных материалов с ожидаемой стоимостью 32 млн 405 тыс. 462.88 грн. А также еще два тендера с ожидаемой стоимостью 159 млн 681 тыс. 320.46 грн и 23 млн 433 тыс. 073.14 грн. в соответствии.

Победу во всех указанных закупках получило ООО “Август пром” (входит в группу компаний “Трейд Коммодити”), которое предложило наиболее приемлемые цены.

В целом, если сравнивать фактически уплаченные "УЗ" средства и ожидаемую стоимость закупки, то на предложениях “Август прома” железнодорожники сэкономили почти 3 млн грн. бюджетных средств (более 2 млн 735 тыс. грн).

Напомним, как сообщал УНН, Минобороны во время топливного тендера сэкономили около 30 млн грн. Указанные средства удалось сэкономить при тендерной закупке горючего в компании ООО “Август Пром”, которая предложила наиболее приемлемую и значительно более дешевую цену на ресурс .