В марте железнодорожники сэкономили на маслах почти 3 млн грн

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 34834 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100613 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 152615 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114915 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115614 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112011 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103934 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106954 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103469 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152637 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
В марте железнодорожники сэкономили на маслах почти 3 млн грн

В марте железнодорожники сэкономили на маслах почти 3 млн грн

Киев  •  УНН

 • 13482 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. В марте текущего года года Филиал "Центр обеспечения производства ПАО  "Укрзализныця" на закупки масла и смазочных материалов сэкономила почти 3 млн грн. Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок "ProZorro", передает УНН.

Так, в марте текущего года филиал “Центр обеспечения производства ПАО "Укрзализныця" провела тендер на закупку 498 тонн масла и смазочных материалов с ожидаемой стоимостью 32 млн 405 тыс. 462.88 грн. А также еще два тендера с ожидаемой стоимостью 159 млн 681 тыс. 320.46 грн и 23 млн 433 тыс. 073.14 грн. в соответствии.

Победу во всех указанных закупках получило ООО “Август пром” (входит в группу компаний “Трейд Коммодити”), которое предложило наиболее приемлемые цены.

В целом, если сравнивать фактически уплаченные "УЗ" средства и ожидаемую стоимость закупки, то на предложениях “Август прома” железнодорожники сэкономили почти 3 млн грн. бюджетных средств (более 2 млн 735 тыс. грн).

Напомним, как сообщал УНН, Минобороны во время топливного тендера сэкономили около 30 млн грн. Указанные средства удалось сэкономить при тендерной закупке горючего в компании ООО “Август Пром”, которая предложила наиболее приемлемую и значительно более дешевую цену на ресурс .

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