У березні Україна скоротила виробництво горілки більш ніж на 30%

При цьому виробництво горілки в березні до лютого 2017 р. впало на 80,2%.



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Загалом за три місяці поточного року було вироблено 3 млн. 965 тис. дал, що на 24,5% менше, ніж за три місяці 2016 року.



Виробництво коньяків і бренді в березні 2017 р. впало на 50,8% порівняно з березнем 2016 р. і склало 167 тис. дал, а в порівнянні з лютим 2017 р. — зменшилося на 0,2%. За три місяці вироблено 489 тис. дал (-42,6%).



Виробництво лікерів, солодких наливок, спиртових настоянок та інших спиртних напоїв у березні 2017 р. проти березня 2016 р. скоротилося на 33,8% і склало 397 тис. дал, а порівняно з лютим 2017 р. — на 18,3%. За три місяці виготовили 1 млн 232 тис. дал (+ 17,5%).



Нагадаємо, ринок легального алкоголю в Україні шостий рік поспіль переживає період стагнації. І на це, за словами Генерального директора компанії Eastern Beverage Trading Ольги Івушкіної, влада не звертає ніякої уваги.



“В цілому думка легального ринку щодо тривожних тенденцій, які сьогодні спостерігаються в нашій галузі, тривалий час досить відверто ігнорується владою. Ніякі аргументи, в чітких цифрах і прорахованих до дрібниць наслідках, не почуті”, — зазначила вона.