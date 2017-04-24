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У березні Україна скоротила виробництво горілки більш ніж на 30%

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Виробництво горілки з вмістом спирту менше 45,4% в Україні (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції) в березні 2017 р. у порівнянні з березнем 2016 р. зменшилося на 30,3%, склавши 402 тис. дал. Про це повідомляє Державна служба статистики України у звіті щодо промисловго виробництва, передає УНН.

При цьому виробництво горілки в березні до лютого 2017 р. впало на 80,2%.

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Загалом за три місяці поточного року було вироблено 3 млн. 965 тис. дал, що на 24,5% менше, ніж за три місяці 2016 року.

Виробництво коньяків і бренді в березні 2017 р. впало на 50,8% порівняно з березнем 2016 р. і склало 167 тис. дал, а в порівнянні з лютим 2017 р. — зменшилося на 0,2%. За три місяці вироблено 489 тис. дал (-42,6%).

Виробництво лікерів, солодких наливок, спиртових настоянок та інших спиртних напоїв у березні 2017 р. проти березня 2016 р. скоротилося на 33,8% і склало 397 тис. дал, а порівняно з лютим 2017 р. — на 18,3%. За три місяці виготовили 1 млн 232 тис. дал (+ 17,5%).

Нагадаємо, ринок легального алкоголю в Україні шостий рік поспіль переживає період стагнації. І на це, за словами Генерального директора компанії Eastern Beverage Trading Ольги Івушкіної, влада не звертає ніякої уваги.

“В цілому думка легального ринку щодо тривожних тенденцій, які сьогодні спостерігаються в нашій галузі, тривалий час досить відверто ігнорується владою. Ніякі аргументи, в чітких цифрах і прорахованих до дрібниць наслідках, не почуті”, — зазначила вона.

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