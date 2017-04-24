В марте Украина сократила производство водки более чем на 30%

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 34821 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100608 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 152604 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114910 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115611 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112009 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103933 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106954 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103469 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152635 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В марте Украина сократила производство водки более чем на 30%

В марте Украина сократила производство водки более чем на 30%

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. Производство водки с содержанием спирта менее 45,4% в Украине (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции) в марте 2017 г. по сравнению с мартом 2016 г. уменьшилось на 30,3%, составив 402 тыс. дал. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины в отчете по промышленному производству, передает УНН.

При этом производство водки в марте к февралю 2017 г. упало на 80,2%.

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В целом, за три месяца текущего года было произведено 3 млн. 965 тыс. дал, что на 24,5% меньше, чем за три месяца 2016 года.

Производство коньяков и бренди в марте 2017 г. упало на 50,8% по сравнению с мартом 2016 г. и составило 167 тыс. дал, а по сравнению с февралем 2017 г. — уменьшилось на 0,2%. За три месяца произведено 489 тыс. дал (-42,6%).

Производство ликеров, сладких наливок, спиртовых настоек и других спиртных напитков в марте 2017 г. против марта 2016 г. сократилось на 33,8% и составило 397 тыс. дал, а по сравнению с февралем 2017 г. — на 18,3%. За три месяца произвели 1 млн 232 тыс. дал (+17,5%).

Напомним, рынок легального алкоголя в Украине шестой год подряд переживает период стагнации. И на это, по словам Генерального директора компании Eastern Beverage Trading Ольги Ивушкиной, власти не обращают никакого внимания.

“В целом мнение легального рынка по тревожным тенденциям, которые сегодня наблюдаются в нашей отрасли, длительное время достаточно откровенно игнорируется властями. Никакие аргументы, в четких цифрах и просчитанных до мелочей последствиях, не услышаны”, — отметила она.

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