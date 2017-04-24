В марте Украина сократила производство водки более чем на 30%

При этом производство водки в марте к февралю 2017 г. упало на 80,2%.



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В целом, за три месяца текущего года было произведено 3 млн. 965 тыс. дал, что на 24,5% меньше, чем за три месяца 2016 года.



Производство коньяков и бренди в марте 2017 г. упало на 50,8% по сравнению с мартом 2016 г. и составило 167 тыс. дал, а по сравнению с февралем 2017 г. — уменьшилось на 0,2%. За три месяца произведено 489 тыс. дал (-42,6%).



Производство ликеров, сладких наливок, спиртовых настоек и других спиртных напитков в марте 2017 г. против марта 2016 г. сократилось на 33,8% и составило 397 тыс. дал, а по сравнению с февралем 2017 г. — на 18,3%. За три месяца произвели 1 млн 232 тыс. дал (+17,5%).



Напомним, рынок легального алкоголя в Украине шестой год подряд переживает период стагнации. И на это, по словам Генерального директора компании Eastern Beverage Trading Ольги Ивушкиной, власти не обращают никакого внимания.



“В целом мнение легального рынка по тревожным тенденциям, которые сегодня наблюдаются в нашей отрасли, длительное время достаточно откровенно игнорируется властями. Никакие аргументы, в четких цифрах и просчитанных до мелочей последствиях, не услышаны”, — отметила она.