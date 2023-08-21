У Бердянську нова "бавовна": що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Жителі тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області повідомляють про гучні звуки вибухів з боку мікрорайону Військове містечко. Про це у понеділок написало місцеве ЗМІ “БердянсЬк Сьогодні”, інформує УНН.
Цитата
“Бердянці повідомляють про гучний звук вибуху поблизу Військового містечка”, — йдеться у повідомленні.
Більше подробиць не повідомляють.
Нагадаємо
У понеділок, 14 серпня також гучний вибух пролунав в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. Місцеві повідомляли про роботу ворожої ППО.