В Бердянске новый "хлопок": что известно

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рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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КИЕВ. 21 августа. УНН. Жители временно оккупированного Бердянска Запорожской области сообщают о громких звуках взрывов с стороны микрорайона Военный городок. Об этом в понедельник написало местное СМИ “Бердянск Сегодня”, информирует УНН.

Цитата

“Бердянцы сообщают о громком звуке взрыва вблизи Военного городка”, — говорится в сообщении.

Больше подробностей не сообщают.

Напомним

В понедельник, 14 августа также громкий взрыв прогремел в временно оккупированном Бердянске Запорожской области. Местные сообщали о работе вражеской ПВО.

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