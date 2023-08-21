В Бердянске новый "хлопок": что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Жители временно оккупированного Бердянска Запорожской области сообщают о громких звуках взрывов с стороны микрорайона Военный городок. Об этом в понедельник написало местное СМИ “Бердянск Сегодня”, информирует УНН.
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“Бердянцы сообщают о громком звуке взрыва вблизи Военного городка”, — говорится в сообщении.
Больше подробностей не сообщают.
Напомним
В понедельник, 14 августа также громкий взрыв прогремел в временно оккупированном Бердянске Запорожской области. Местные сообщали о работе вражеской ПВО.