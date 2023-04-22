У Бельгії знищили понад дві тисячі бляшанок американського пива через неправильне маркування
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. У Бельгії утилізували партію американського пива через те, що воно було марковане як шампанське, передає УНН з посиланням на CNN.
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Бельгійська митниця знищила 2 352 бляшанки пива "Miller High Life", пояснюючи це тим, що вони були неправильно марковані. Пляшки були з маркуванням "Шампанське з пива".
Рішення про утилізацію було прийняте після того, як торгова асоціація шампанських вин поскаржилася, що цей термін повинен використовуватися тільки на пляшках ігристого вина, виготовленого традиційним методом у місті Шампань, що у Франції.
За традицією, справжнє шампанське - тобто французьке ігристе вино - може бути виготовлене лише з винограду сортів Шардоне, Піно Нуар та Піно Меньє.
Комітет шампанських вин (Comité Champagne) та об'єднана торгова асоціація виробників шампанського, вимагали знищення американського пива, стверджуючи, що етикетка "The Champagne of Beers" порушує права на позначення "Champagne".
Партія пива повинна була потрапити до Німеччини, проте в лютому її перехопили в порту Антверпена.
17 квітня банки були знищені "з найбільшою повагою до навколишнього середовища, гарантуючи, що вся партія, вміст і тара будуть перероблені в екологічно відповідальний спосіб", - заявили в Комітеті.
Виконавчий директор Комітету шампанських вин Шарль Гемаре, сказав, що цей крок є результатом успішної співпраці між бельгійськими митними органами та службами Комітету шампанських вин.
Доповнення
Компанія Miller High Life була заснована в 1903 році фірмою з Мілуокі. Згідно з інформацією на вебсайті, вона почала використовувати слоган "Шампанське пляшкового пива" через три роки після заснування, згодом скоротивши його до "Шампанське з пива" у 1969 році.
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