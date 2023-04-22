В Бельгии уничтожили более двух тысяч банок американского пива из-за неправильной маркировки

Детали

Бельгийская таможня уничтожила 2 352 банки пива "Miller High Life", объясняя это тем, что они были неправильно маркированы. Бутылки были с маркировкой "Шампанское из пива".

Решение об утилизации было принято после того, как торговая ассоциация шампанских вин пожаловалась, что этот термин должен использоваться только на бутылках игристого вина, изготовленного традиционным методом в городе Шампань, что во Франции.

По традиции, настоящее шампанское - то есть французское игристое вино - может быть изготовлено только из винограда сортов Шардоне, Пино Нуар и Пино Менье.

Комитет шампанских вин (Comité Champagne) и объединенная торговая ассоциация производителей шампанского, требовали уничтожения американского пива, утверждая, что этикетка "The Champagne of Beers" нарушает права на обозначение "Champagne".

Партия пива должна была попасть в Германию, однако в феврале ее перехватили в порту Антверпена.

17 апреля банки были уничтожены "с наибольшим уважением к окружающей среде, гарантируя, что вся партия, содержимое и тара будут переработаны экологически ответственным способом", - заявили в Комитете.

Исполнительный директор Комитета шампанских вин Шарль Гемаре, сказал, что этот шаг является результатом успешного сотрудничества между бельгийскими таможенными органами и службами Комитета шампанских вин.

Дополнение

Компания Miller High Life была основана в 1903 году фирмой из Милуоки. Согласно информации на веб-сайте, она начала использовать слоган "Шампанское бутылочного пива" через три года после основания, впоследствии сократив его до "Шампанское из пива" в 1969 году.

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