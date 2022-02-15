Рекорд Гіннеса: у Ємені чоловік побудував найвищу у світі вежу з яєць
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Мохаммед Мукбель з Ємену став рекордсменом Книги Гіннеса. Він поставив одне на одне 4 яйця. Це стало найвищою у світі яєчною вежею. Про це повідомляє УНН з посиланням на Guinness World Records.
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Мукбель перевершив своє торішнє досягнення. Тоді він потрапив до Книги Гіннеса за те, що склав вежу з 3 яєць. Аби зробити це, потрібно добре опанувати балансування.
“Це вимагає величезного терпіння, зосередженості та спокою. Я б навіть сказав, що це пов’язано з фізикою та технікою”, — зазначив Мукбель.
За його словами, найважчим у цій справі є пошук центру тяжіння кожного яйця через його унікальну форму та текстуру. Чоловік помітив у себе хист до балансування різних речей.
“Я амбіційна людина, і я прагну одного разу продемонструвати свої навички усьому світові. Не можу дочекатися, щоб спробувати зробити ще більше у майбутньому”, — заявив рекордсмен.
Нагадаємо
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