Рекорд Гиннеса: в Йемене мужчина построил самую высокую в мире башню из яиц
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Мохаммед Мукбель из Йемена стал рекордсменом Книги Гиннеса. Он поставил одно на одно 4 яйца. Это стало самой высокой в мире яичной башней. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Guinness World Records.
Детали
Мукбель превзошел свое прошлогоднее достижение. Тогда он попал в Книгу Гиннеса за то, что сложил башню из 3 яиц. Чтобы сделать это, нужно хорошо овладеть балансировкой.
“Это требует огромного терпения, сосредоточенности и покоя. Я бы даже сказал, что это связано с физикой и техникой”, — отметил Мукбель.
По его словам, самым трудным в этом деле является поиск центра тяжести каждого яйца из-за его уникальной формы и текстуры. Мужчина заметил у себя талант к балансировке разных вещей.
“Я амбициозный человек и я стремлюсь однажды продемонстрировать свои навыки всему миру. Не могу дождаться, чтобы попытаться сделать еще больше в будущем”, — заявил рекордсмен.
Напомним
В Дубайском отеле Atlantis, The Palm построили пирамиду из бокалов для шампанского, она установила рекорд и попала в Книгу Гиннеса.