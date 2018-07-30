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У Баварії пасажирів поїзда евакуювали через підозрілий предмет

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КИЇВ. 30 липня. УНН. У німецькому місті Ашаффенбург в Баварії евакуювали пасажирів швидкісного експресу (Intercity-Express, ICE) після виявлення в одному з вагонів чашки Петрі (різновид лабораторного посуду) з невідомою речовиною. Про це повідомляє видання Focus Online з посиланням на поліцію, передає УНН.

Поїзд прямував з баварського міста Вюрцбург до Франкфурту-на-Майні в Гессені. Через деякий час після відправлення один з пасажирів виявив у вагоні підозрілу ємність і повідомив про це в пожежну службу. Поїзд зупинили на найближчій станції і евакуювали весь склад.

На місце інциденту прибула поліція і пожежники. Фахівці перевірили повітря в вагонах на наявність речовин, які могли б загрожувати здоров’ю пасажирів, але нічого не виявили. Згідно з попередніми даними, жоден з пасажирів не поскаржився на погане самопочуття. Чашку Петрі доставили в лабораторію для вивчення, а вагон, в якому вона була виявлена, відчепили від складу. Через дві години потяг продовжив свою подорож без відповідного складу.

Як повідомляв УНН, минулої доби аеропорт Мюнхена частково евакуювали.

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