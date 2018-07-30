В Баварии пассажиров поезда эвакуировали из-за подозрительного предмета

Поезд следовал из баварского города Вюрцбург во Франкфурт-на-Майне в Гессене. Спустя некоторое время после отправления один из пассажиров обнаружил в вагоне подозрительную емкость и сообщил об этом в пожарную службу. Поезд остановили на ближайшей станции и эвакуировали весь состав.

На место инцидента прибыла полиция и пожарные. Специалисты проверили воздух в вагонах на наличие веществ, которые могли бы угрожать здоровью пассажиров, но ничего не обнаружили. Согласно предварительным данным, ни один из пассажиров не пожаловался на плохое самочувствие. Чашку Петри доставили в лабораторию для изучения, а вагон, в котором она была обнаружена, отцепили от состава. Спустя два часа поезд продолжил свое путешествие без соответствующего состава.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки аэропорт Мюнхена частично эвакуировали.