У Батумі з-під завалів дістали однорічну дитину. Малюк отримав незначні травми

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П'ятиповерховий будинок з двома прибудованими поверхами в центрі Батумі, обвалився сьогодні опівдні. Поки даних про загиблих немає. Тим часом десятки людей знаходяться у дворі будинку, чекаючи хоч якихось звісток про долю їхніх близьких, які перебували в будинку під час катастрофи.

Постраждалу дитину доставили в дитячу Батумську лікарню імені Іашвілі.

"Пацієнту один рік і три місяці, є поверхневі ушкодження і на даний момент можна сказати, ще й перелом гомілки. В даний час стан стабільний, пацієнт поміщений у відділення невідкладної медицини, ведуться подальші дослідження і спостереження", - повідомила лікар.

Батько малюка також розповів журналістам, що дитина пробула в машині під уламками близько півгодини. Він також перебував в автомобілі під час обвалення будівлі, проте не постраждав.

До цього часу в Батумі, стягнуті сили рятувальної служби з усією Аджарії і з сусідніх регіонів.

Також в Батумі попрямували глава МВС Вахтанг Гомелаурі і прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі.

"Держава надасть відповідну допомогу всім постраждалим. МВС вже почало розслідування, яке обов'язково встановить причини події. Міністр внутрішніх справ уже відправився в Батумі, і я особисто виїжджаю сьогодні ж і на місці ознайомлюсь із ситуацією", - йдеться в заяві Гарібашвілі.

Через три години після катастрофи рятувальникам все ще не вдалося витягнути з-під уламків будівлі мешканців будинку, які перебували в момент катастрофи в квартирі.

За словами жителів корпусу, які очікують, коли рятувальники розберуть завали, під бетонними плитами можуть бути ще троє дітей і четверо дорослих.

У свою чергу, мерія Батумі повідомила, що рятувальники шукають вісім осіб, з них четверо - діти.

Всього в зруйнованому корпусі будинку жило 12 сімей.

Тим часом мешканці будинку заявляють про те, що на першому поверсі будівлі, а також в підвалах, які здавалися під комерційну площу, активно велися будівельні роботи.

За однією з версій, під час однієї з таких перебудов була зруйнована опорна стіна, що і викликало обвалення будинку.

П'ятиповерховий будинок був побудований в кінці 70-х років. Близько 20 років тому до будівлі був прибудований ліфт, а також надбудовано два поверхи.

Точна причина обвалення будівлі поки не називається.