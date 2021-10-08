В Батуми из-под завалов достали годовалого ребенка. Малыш получил незначительные травмы
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Из-под обломков разрушенного в центре Батуми дома, спасатели достали ребенка, которому 1 год и три месяца. Ребенок вместе с отцом находился в автомобиле, который засыпало обломками обрушившегося здания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Новости-Грузия.
Детали
Пятиэтажный дом с двумя пристроенными этажами в центре Батуми, рухнул сегодня в полдень. Пока данных о погибших нет. Между тем десятки людей находятся во дворе дома, ожидая хоть каких-то известий о судьбе их близких, находившихся в доме во время катастрофы.
Пострадавшего ребенка доставили в детскую Батумскую больницу имени Иашвили.
"Пациенту один год и три месяца, есть поверхностные повреждения и сейчас можно сказать, еще и перелом голени. В настоящее время состояние стабильное, пациент помещен в отделение неотложной медицины, ведутся дальнейшие исследования и наблюдения", - сообщила врач.
Отец малыша также рассказал журналистам, что ребенок пробыл в машине под обломками около получаса. Он также находился в автомобиле во время обрушения здания, однако не пострадал.
К этому времени в Батуми, стянуты силы спасательной службы со всей Аджарии и из соседних регионов.
Также в Батуми направились глава МВД Вахтанг Гомелаури и премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
"Государство предоставит соответствующую помощь всем пострадавшим. МВД уже начало расследование, которое обязательно установит причины происшествия. Министр внутренних дел уже отправился в Батуми, и я лично выезжаю сегодня же и на месте ознакомлюсь с ситуацией", - говорится в заявлении Гарибашвили.
Через часа после катастрофы спасателям все еще не удалось извлечь из-под обломков здания жильцов дома, которые находились в момент катастрофы в квартире.
По словам жителей корпуса, которые ждут, когда спасатели разберут завалы, под бетонными плитами могут быть еще трое детей и четверо взрослых.
В свою очередь, мэрия Батуми сообщила, что спасатели ищут восемь человек, из них четверо - дети.
Всего в разрушенном корпусе доме жило 12 семей.
Между тем жильцы дома заявляют о том, что на первом этаже здания, а также в подвалах, которые сдавались под коммерческую площадь, активно велись строительные работы.
По одной из версий, во время одной из таких перестроек была разрушена опорная стена, что и вызвало обрушение дома.
Пятиэтажный дом был построен в конце 70-х годов. Около 20 лет назад к зданию был пристроен лифт, а также надстроены два этажа.
Точная причина обрушения здания пока не называется.