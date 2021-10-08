В Батуми из-под завалов достали годовалого ребенка. Малыш получил незначительные травмы

Детали

Пятиэтажный дом с двумя пристроенными этажами в центре Батуми, рухнул сегодня в полдень. Пока данных о погибших нет. Между тем десятки людей находятся во дворе дома, ожидая хоть каких-то известий о судьбе их близких, находившихся в доме во время катастрофы.

Пострадавшего ребенка доставили в детскую Батумскую больницу имени Иашвили.

"Пациенту один год и три месяца, есть поверхностные повреждения и сейчас можно сказать, еще и перелом голени. В настоящее время состояние стабильное, пациент помещен в отделение неотложной медицины, ведутся дальнейшие исследования и наблюдения", - сообщила врач.

Отец малыша также рассказал журналистам, что ребенок пробыл в машине под обломками около получаса. Он также находился в автомобиле во время обрушения здания, однако не пострадал.

К этому времени в Батуми, стянуты силы спасательной службы со всей Аджарии и из соседних регионов.

Также в Батуми направились глава МВД Вахтанг Гомелаури и премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

"Государство предоставит соответствующую помощь всем пострадавшим. МВД уже начало расследование, которое обязательно установит причины происшествия. Министр внутренних дел уже отправился в Батуми, и я лично выезжаю сегодня же и на месте ознакомлюсь с ситуацией", - говорится в заявлении Гарибашвили.

Через часа после катастрофы спасателям все еще не удалось извлечь из-под обломков здания жильцов дома, которые находились в момент катастрофы в квартире.

По словам жителей корпуса, которые ждут, когда спасатели разберут завалы, под бетонными плитами могут быть еще трое детей и четверо взрослых.

В свою очередь, мэрия Батуми сообщила, что спасатели ищут восемь человек, из них четверо - дети.

Всего в разрушенном корпусе доме жило 12 семей.

Между тем жильцы дома заявляют о том, что на первом этаже здания, а также в подвалах, которые сдавались под коммерческую площадь, активно велись строительные работы.

По одной из версий, во время одной из таких перестроек была разрушена опорная стена, что и вызвало обрушение дома.

Пятиэтажный дом был построен в конце 70-х годов. Около 20 лет назад к зданию был пристроен лифт, а также надстроены два этажа.

Точная причина обрушения здания пока не называется.