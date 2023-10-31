У Барселоні вперше пройшла екскурсія для нудистів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У Барселоні Музей Археології Каталонії провів екскурсію для нудистів. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Відомо, що відвідувачі оглянули виставку фотографій Луїджі Спіни "Бронзи Ріаче", на яких зображено дві великі грецькі бронзові статуї оголених воїнів V століття до нашої ери, які були знайдені в 1972 поблизу Ріаче, Італія.
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"Ми хотіли зробити цей візит барвистішим і не схожим на звичайну екскурсію. Ми хотіли, щоб люди, які прийшли подивитися на нього, відчували себе так само, як і роботи, на які вони дивилися", - сказав гід Едгард, який також був без одягу.
Музей запропонував охочим скористатися можливістю помилуватися роботами, позуючи в тій самій ситуації, що й вони, — повністю оголеними та в оточенні інших тіл.
"Після екскурсії у мене були звичні відчуття, втім з'явилося відчуття, що оголеність існувала завжди, і тіла не повинні бути джерелом сорому ні для кого", - сказала 59-річна медична працівниця Марта, яка відвідала виставку.
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