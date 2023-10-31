В Барселоне впервые прошла экскурсия для нудистов
Киев • УНН
Киев. 31 октября. УНН. В Барселоне Музей археологии Каталонии провел экскурсию для нудистов. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Известно, что посетители осмотрели выставку фотографий Луиджи спины "бронзы Риаче", на которых изображены две большие греческие бронзовые статуи обнаженных воинов V века до нашей эры, которые были найдены в 1972 близ Риаче, Италия.
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"Мы хотели сделать этот визит более красочным и не похожим на обычный тур. Мы хотели, чтобы люди, которые пришли посмотреть на него, чувствовали то же самое, что и роботы, на которые они смотрели", - сказал гид Эдгард, который также был без одежды.
Музей предложил желающим воспользоваться возможностью полюбоваться роботами, позируя в той же ситуации, что и они, — полностью обнаженными и окруженными другими телами.
"После экскурсии у меня были привычные ощущения, впрочем появилось ощущение, что обнаженность существовала всегда, и тела не должны быть источником стыда ни для кого", - сказала 59-летняя медицинская работница Марта, посетившая выставку.
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