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В Барселоне впервые прошла экскурсия для нудистов

Киев • УНН

 • 78472 просмотра

Киев. 31 октября. УНН. В Барселоне Музей археологии Каталонии провел экскурсию для нудистов. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

В Барселоне впервые прошла экскурсия для нудистов

Детали

Известно, что посетители осмотрели выставку фотографий Луиджи спины "бронзы Риаче", на которых изображены две большие греческие бронзовые статуи обнаженных воинов V века до нашей эры, которые были найдены в 1972 близ Риаче, Италия.

Цитата

"Мы хотели сделать этот визит более красочным и не похожим на обычный тур. Мы хотели, чтобы люди, которые пришли посмотреть на него, чувствовали то же самое, что и роботы, на которые они смотрели", - сказал гид Эдгард, который также был без одежды.

Музей предложил желающим воспользоваться возможностью полюбоваться роботами, позируя в той же ситуации, что и они, — полностью обнаженными и окруженными другими телами.

"После экскурсии у меня были привычные ощущения, впрочем появилось ощущение, что обнаженность существовала всегда, и тела не должны быть источником стыда ни для кого", - сказала 59-летняя медицинская работница Марта, посетившая выставку.

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