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У Барнаулі введений режим НС через ураган

У Барнаулі введений режим НС через ураган

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КИЇВ. 24 червня. УНН. На території Центрального району російського міста Барнаула введений режим надзвичайної ситуації через учорашній урагану. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу мерії міста.

Таке рішення прийнято сьогодні за підсумками оперативної наради в адміністрації міста Барнаула, яке провів голова міста Сергій Дугін. Про введення режиму НС проінформований т.в.о. Губернатора краю Віктор Томенко.

За оперативною інформацією міських служб, Центральний район крайової столиці прийняв на себе найбільший удар стихії. В даний час відключеними від електропостачання і водопостачання залишаються селища Затон, Приміський, Мохнатушка, Квіти Алтаю, частково - Лебедине, Супутник, Сонячна поляна, а також Змеиногорский тракт. Над ліквідацією аварій працюють 98 бригад (445 осіб, 164 одиниці техніки, з них від МНС і УГОЧС і ПБ в Алтайському краї 131 чоловік і 31 одиниця техніки), на більшості ділянок електропостачання планується відновити до обіду 24 червня. У селищі Затон пошкоджено покрівлі приватних і багатоквартирних будинків.

Минулий гроза запам'ятається всім надовго. pic.twitter.com/kKdV5gjrok

- Барнаул.фм (@barnaulfm) 23 червня 2018 р.

Складна ситуація склалася на насосній станції №8 Водоканалу, станція затоплена поверхневими зливовими водами. Для усунення аварії прийнято рішення відключити від водопостачання центральної частини міста (від вул. Папанінців до Старого базару), а також селище Південний і житлові будинки в нагірній частині крайової столиці, щоб зменшити приплив води на насосну станцію.

Як повідомялв УНН, бурі, які пройшли над Польщею в четвер увечері та вночі, принесли чимало збитків. Смертельною жертвою вихору став віце-бургомістр підваршавського містечка Воломін Роберт Маковський, його поранила гілляка, що обірвалася з дерева.

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