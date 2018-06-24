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В Барнауле введен режим ЧС из-за урагана

В Барнауле введен режим ЧС из-за урагана

Киев  •  УНН

 • 9041 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. На территории Центрального района российского города Барнаула введен режим чрезвычайной ситуации из-за вчерашнего урагана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу мэрии города. 

Такое решение принято сегодня по итогам оперативного совещания в администрации города Барнаула, которое провел глава города Сергей Дугин. О введении режима ЧС проинформирован врио Губернатора края Виктор Томенко.

По оперативной информации городских служб, Центральный район краевой столицы принял на себя наибольший удар стихии. В настоящее время отключенными от электроснабжения и водоснабжения остаются поселки Затон, Пригородный, Мохнатушка, Цветы Алтая, частично – Лебяжье, Спутник, Солнечная поляна, а также Змеиногорский тракт. Над ликвидацией аварий работают 98 бригад (445 человек, 164 единицы техники, из них от МЧС и УГОЧС и ПБ в Алтайском крае 131 человек и 31 единица техники), на большинстве участков электроснабжение планируется восстановить к обеду 24 июня. В поселке Затон повреждены кровли частных и многоквартирных домов.

Прошедшая гроза запомнится всем надолго. pic.twitter.com/kKdV5gjrok

— Барнаул.фм (@barnaulfm) 23 червня 2018 р.

Сложная ситуация сложилась на насосной станции №8 Водоканала, станция затоплена поверхностными ливневыми водами. Для устранения аварии принято решение отключить от водоснабжения центральную часть города (от ул. Папанинцев до Старого базара), а также поселок Южный и жилые дома в нагорной части краевой столицы, чтобы уменьшить приток воды на насосную станцию. 

Как сообщал УНН, бури, прошедшие над Польшей в четверг вечером и ночью, принесли немало убытков. Смертельной жертвой вихря стал вице-бургомистр подваршавського города Воломин Роберт Маковский, его ранила ветка, что оборвалась с дерева. Мужчина скончался в больнице. В подобных случаях получили травмы еще несколько человек.

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