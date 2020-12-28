У Баренцовому морі затонуло судно, зник майже весь екіпаж

“За попередньою інформацією, вранці 28 грудня 2020 року в акваторії Баренцового моря сталося перекидання і затоплення риболовецького судна ”Онега“. У результаті події в воді опинилося 19 осіб, двоє з яких врятовано. Проводяться пошуки інших членів екіпажу. За попередніми даними, на затонулому судні спрацював рятувальний буй, про що негайно надійшла інформація в рятувальну службу”, - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що наразі на місце події виїхали слідчі. Розглядаються всі версії події.

Також слідчими органами за фактом затоплення судна порушено кримінальну справу за ознаками "порушення правил безпеки руху та експлуатації морського і внутрішнього водного транспорту".

При цьому російське агентство ТАСС з посиланням на джерело зазначає, що 17 членів екіпажу затонулого в Баренцовому морі судна, за попередніми даними, загинули.

Нагадаємо, російський траулер затонув біля берегів Естонії.