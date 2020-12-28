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В Баренцевом море затонуло судно, пропал почти весь экипаж

Киев • УНН

 • 23779 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В акватории Баренцева моря затонуло рыболовецкое судно "Онега". В результате происшествия в воде оказалось 19 человек, двое из которых спасены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СК России.

В Баренцевом море затонуло судно, пропал почти весь экипаж

“По предварительной информации, утром 28 декабря 2020 года в акватории Баренцева моря произошло опрокидывание и затопление рыболовецкого судна "Онега“. В результате происшествия в воде оказалось 19 человек, двое из которых спасены. Проводятся поиски остальных членов экипажа. По предварительным данным, на затонувшем судне сработал спасательный буй, о чем незамедлительно поступила информация в спасательную службу”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что в настоящее время на место происшествия выехали следователи. Рассматриваются все версии произошедшего.

Также следственными органами по факту затопления судна возбуждено уголовное дело по признакам “нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта”.

При этом российское агентство ТАСС со ссылкой на источник отмечает, что 17 членов экипажа затонувшего в Баренцевом море судна, по предварительным данным, погибли.

Напомним, российский траулер затонул у берегов Эстонии.

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