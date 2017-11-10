У банку "Михайлівський" підтвердили відсутність кредитних договорів позичальників

ukru
14:09 • 30060 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

13:58 • 41015 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
12:45 • 75158 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
12:33 • 64218 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
11:15 • 71706 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 116326 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 112692 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 119753 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Ексклюзив
27 березня, 07:13 • 178048 перегляди

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

26 березня, 20:57 • 111269 перегляди

Макрон розповів, які завдання може виконувати миротворчий контингент в Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
1.5 м/с
36 %
750 мм
Мінлива хмарність, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

27 березня, 05:14 • 144545 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

27 березня, 07:00 • 184016 перегляди
Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

27 березня, 07:58 • 108872 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

09:17 • 132320 перегляди
Світові лідери зібралися на саміт "коаліції охочих" у Парижі: Зеленський, Макрон і Стармер провели перші переговори

Світові лідери зібралися на саміт "коаліції охочих" у Парижі: Зеленський, Макрон і Стармер провели перші переговори

09:33 • 95105 перегляди
Публікації
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

14:22 • 30112 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

12:45 • 75131 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

09:17 • 132303 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 178041 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

27 березня, 07:00 • 184001 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

13:17 • 20818 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

10:19 • 46036 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 130223 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 120436 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 151364 перегляди
Актуальне
У банку "Михайлівський" підтвердили відсутність кредитних договорів позичальників

У банку "Михайлівський" підтвердили відсутність кредитних договорів позичальників

Київ • УНН

 • 13175 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Публічне акціонерне товариство "Банк Михайлівський" підтвердило відсутність кредитного договору одного із позичальників фінустанови Івана Гавріліченка. Копія відповідного документу була оприлюднена позичальником у спільноті соціальної мережі Facebook, передає УНН.

Зазначається, що І.Гавріліченко звернувся до банку "Михайлівський" з проханням надати копію його кредитного договору як позичальника, проте отримав відповідь про його відсутність в архіві.

"ПАТ "БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ" (далі - Банк) у відповідь на Ваш запит від 25.09.2017 року (Вх. №25.9.17/50-ЗГІ) повідомляє, що договір банківського рахунку в Архіві Банку відсутній", - повідомили в "Михайлівському".

Нагадаємо, в травні 2016 року банк “Михайлівський” було визнано неплатоспроможним, після чого керувати фінустановою стала тимчасова адміністрація Фонду гарантування вкладів фізосіб. До прийняття рішення про неплатоспроможність банку “Михайлівський” його кредитний портфель разом з усіма реєстрами та договорами був проданий фінкомпаніям: спочатку ФК “Плеяда”, яке згодом відступила портфель ФК “Фагор”.

Майже 1,5 року позичальники не бачили банківських примірників кредитних договорів в оригіналі, аж поки два тижні тому на одному із судових засідань їх не продемонстрували представники ФК “Фагор”.

За словами юристів, наявність оригіналів кредитних договорів має суттєве значення для визначення належного кредитора і отримувача грошів боржників банку.

"У разі переуступки заборгованості, разом з цим договором новому кредитору передають всі документи, що підтверджують фактично право вимоги до боржника. Тобто, в першу чергу це: всі квитанції, оригінали та документи кредитних договорів. У випадку якщо в ФГВФО цих оригіналів договорів немає - то будь-яких підстав для сплати заборгованості за цими договорами безпосередньо ФГВФО або банку "Михайлівський", уповноваженій особі Фонду фактично у позичальників немає", - пояснив юрист Ростислав Кравець.

Той факт, що наявність кредитних договорів у “Фагор” засвідчує їх право на борг, підтвердив і координатор групи позичальників банку “Михайлівський” Дмитро Прихно.

"Фагор приніс до суду оригінал мого договору. Це особливо цікаво. Якщо чесно, то я слабо вірив, що він у них є. Мабуть, все ж десь у них вони були. Але дуже далеко і в стані повного бардаку. Саме тому вони їх і не показували... Що це означає особисто для мене? Чисто формально мені надані всі документи, які підтверджують, що саме моя заборгованість була перепродана Плеяді, а, згодом, Фагору... Ті, хто платить Михайлівському після того, як стало відомо, що у них не тільки немає договорів, але і що вони не видають виписки, вибачте, ідіотизм. Особливо це стосується саме кредитних карт. Ваші оплати цілком можуть стати добровільними пожертвами до Фонду гарантування. Просто тому, що отримати ці гроші Фагор від Фонду, швидше за все не зможе, а розповіді про оплати первинному кредитору в реальних судах цілком можуть бути розбиті тим, що без виписки майже неможливо буде довести, яку саме заборгованість ви гасили. Ту, яка була на 9:00 ранку 19 травня 2016 або ту, яка МОГЛА виникнути 20-23 травня 2016 року. Так. Якраз те, що ця заборгованість не виникала довести без виписки буде складно...", - заявив координатор групи позичальників банку "Михайлівський" Дмитро Прихно.

Додамо, що за фактом шахрайської діяльності співробітників ФГВФО, що виконували функцію тимчасової адміністрації та ліквідаторів банку "Михайлівський" відкрито кримінальне провадження.

"Слідством встановлено, що службові особи тимчасової адміністрації ПАТ "Банк Михайлівський" під час ліквідаційної процедури за попередньою змовою здійснюють шахрайські дії відносно боржників банку в договірних зобов'язаннях, висуваючи їм неправомірні вимоги щодо сплати платежів за кредитними договорами, не маючи при цьому права кредитора, у зв'язку з поступкою права вимоги за цими зобов'язаннями іншому (новому) кредитору - ТОВ "Фінансова компанія "Фагор".

В результаті цих дій ТОВ "Фінансова компанія "Фагор", а також введенням в оману фізичним особами (сторонам в первинних зобов'язаннях) завдано збитків", - повідомляється в матеріалах кримінальної справи.

27 вересня суд дозволив прокуратурі провести виїмку документів у ліквідаторів банку "Михайлівський".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Tesla
$278.61
Brent
$72.96
Bitcoin
$86,704.40
S&P 500
$5,706.63
Газ TTF
$41.15
Золото
$3,079.94
Ethereum
$2,009.75