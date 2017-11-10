У банку "Михайлівський" підтвердили відсутність кредитних договорів позичальників

Зазначається, що І.Гавріліченко звернувся до банку "Михайлівський" з проханням надати копію його кредитного договору як позичальника, проте отримав відповідь про його відсутність в архіві.

"ПАТ "БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ" (далі - Банк) у відповідь на Ваш запит від 25.09.2017 року (Вх. №25.9.17/50-ЗГІ) повідомляє, що договір банківського рахунку в Архіві Банку відсутній", - повідомили в "Михайлівському".

Нагадаємо, в травні 2016 року банк “Михайлівський” було визнано неплатоспроможним, після чого керувати фінустановою стала тимчасова адміністрація Фонду гарантування вкладів фізосіб. До прийняття рішення про неплатоспроможність банку “Михайлівський” його кредитний портфель разом з усіма реєстрами та договорами був проданий фінкомпаніям: спочатку ФК “Плеяда”, яке згодом відступила портфель ФК “Фагор”.

Майже 1,5 року позичальники не бачили банківських примірників кредитних договорів в оригіналі, аж поки два тижні тому на одному із судових засідань їх не продемонстрували представники ФК “Фагор”.

За словами юристів, наявність оригіналів кредитних договорів має суттєве значення для визначення належного кредитора і отримувача грошів боржників банку.

"У разі переуступки заборгованості, разом з цим договором новому кредитору передають всі документи, що підтверджують фактично право вимоги до боржника. Тобто, в першу чергу це: всі квитанції, оригінали та документи кредитних договорів. У випадку якщо в ФГВФО цих оригіналів договорів немає - то будь-яких підстав для сплати заборгованості за цими договорами безпосередньо ФГВФО або банку "Михайлівський", уповноваженій особі Фонду фактично у позичальників немає", - пояснив юрист Ростислав Кравець.

Той факт, що наявність кредитних договорів у “Фагор” засвідчує їх право на борг, підтвердив і координатор групи позичальників банку “Михайлівський” Дмитро Прихно.

"Фагор приніс до суду оригінал мого договору. Це особливо цікаво. Якщо чесно, то я слабо вірив, що він у них є. Мабуть, все ж десь у них вони були. Але дуже далеко і в стані повного бардаку. Саме тому вони їх і не показували... Що це означає особисто для мене? Чисто формально мені надані всі документи, які підтверджують, що саме моя заборгованість була перепродана Плеяді, а, згодом, Фагору... Ті, хто платить Михайлівському після того, як стало відомо, що у них не тільки немає договорів, але і що вони не видають виписки, вибачте, ідіотизм. Особливо це стосується саме кредитних карт. Ваші оплати цілком можуть стати добровільними пожертвами до Фонду гарантування. Просто тому, що отримати ці гроші Фагор від Фонду, швидше за все не зможе, а розповіді про оплати первинному кредитору в реальних судах цілком можуть бути розбиті тим, що без виписки майже неможливо буде довести, яку саме заборгованість ви гасили. Ту, яка була на 9:00 ранку 19 травня 2016 або ту, яка МОГЛА виникнути 20-23 травня 2016 року. Так. Якраз те, що ця заборгованість не виникала довести без виписки буде складно...", - заявив координатор групи позичальників банку "Михайлівський" Дмитро Прихно.

Додамо, що за фактом шахрайської діяльності співробітників ФГВФО, що виконували функцію тимчасової адміністрації та ліквідаторів банку "Михайлівський" відкрито кримінальне провадження.

"Слідством встановлено, що службові особи тимчасової адміністрації ПАТ "Банк Михайлівський" під час ліквідаційної процедури за попередньою змовою здійснюють шахрайські дії відносно боржників банку в договірних зобов'язаннях, висуваючи їм неправомірні вимоги щодо сплати платежів за кредитними договорами, не маючи при цьому права кредитора, у зв'язку з поступкою права вимоги за цими зобов'язаннями іншому (новому) кредитору - ТОВ "Фінансова компанія "Фагор".

В результаті цих дій ТОВ "Фінансова компанія "Фагор", а також введенням в оману фізичним особами (сторонам в первинних зобов'язаннях) завдано збитків", - повідомляється в матеріалах кримінальної справи.

27 вересня суд дозволив прокуратурі провести виїмку документів у ліквідаторів банку "Михайлівський".