В банке "Михайловский" подтвердили отсутствие кредитных договоров заемщиков

Отмечается, что И.Гавриличенко обратился в банк "Михайловский" с просьбой предоставить копию его кредитного договора как заемщика, однако получил ответ о его отсутствии в архиве.

"ПАО "БАНК МИХАЙЛОВСКИЙ" (далее - Банк) в ответ на Ваш запрос от 25.09.2017 года (вх. №25.9.17/50-ЗГИ) сообщает, что договор банковского счета в Архиве Банка отсутствует", - сообщили в "Михайловском ".

Напомним, в мае 2016 года банк "Михайловский" был признан неплатежеспособным, после чего управлять финучреждением стала временная администрация Фонда гарантирования вкладов физлиц. До принятия решения о неплатежеспособности банка "Михайловский" его кредитный портфель вместе со всеми реестрами и договорами был продан финкомпаниям: сначала ФК "Плеяда", которая впоследствии отступила портфель ФК "Фагор".

Почти 1,5 года заемщики не видели банковских экземпляров кредитных договоров в оригинале, пока две недели назад на одном из судебных заседаний их не продемонстрировали представители ФК "Фагор".

По словам юристов, наличие оригиналов кредитных договоров имеет существенное значение для определения надлежащего кредитора и получателя денег должников банка.

"В случае переуступки задолженности, вместе с этим договором новому кредитору передают все документы, подтверждающие фактически право требования к должнику. То есть, в первую очередь это: все квитанции, оригиналы и документы кредитных договоров. В случае если в ФГВФЛ этих оригиналов договоров нет - то каких-либо оснований для уплаты задолженности по этим договорам непосредственно ФГВФЛ или банка "Михайловский", уполномоченному лицу Фонда фактически у заемщиков нет", - пояснил юрист Ростислав Кравец.

Тот факт, что наличие кредитных договоров в "Фагор" подтверждает их право на долг, подтвердил и координатор группы заемщиков банка "Михайловский" Дмитрий Прихно.

"Фагор принес в суд оригинал моего договора. Это особенно интересно. Если честно, то я слабо верил, что он у них есть. Видимо, все же где-то у них они были. Но очень далеко и в состоянии полного бардака. Именно поэтому они их и не показывали... Что это значит лично для меня? Чисто формально мне предоставлены все документы, подтверждающие, что именно моя задолженность была перепродана Плеяде, а, впоследствии, Фагору... Те, кто платит Михайловском после того, как стало известно, что у них не только нет договоров, но и они не выдают выписки, извините, идиотизм. Особенно это касается именно кредитных карт. Ваши оплаты вполне могут стать добровольными пожертвованиями в Фонд гарантирования. Просто потому, что получить эти деньги Фагор от Фонда, скорее всего не сможет, а рассказы об оплате первичному кредитору в реальных судах вполне могут быть разбиты тем, что без выписки почти невозможно доказать, какую именно задолженность вы гасили. Ту, которая была на 9:00 утра 19 мая 2016 года или ту, которая могла возникнуть 20-23 мая 2016 года. Так. Как раз то, что эта задолженность не возникала, доказать без выписки будет сложно...", - заявил координатор группы заемщиков банка "Михайловский" Дмитрий Прихно.

Добавим, что по факту мошеннической деятельности сотрудников ФГВФЛ, выполнявших функцию временной администрации и ликвидаторов банка "Михайловский" открыто уголовное производство.

"Следствием установлено, что должностные лица временной администрации ПАО "Банк Михайловский" во время ликвидационной процедуры по предварительному сговору осуществляют мошеннические действия в отношении должников банка в договорных обязательствах, выдвигая им неправомерные требования по уплате платежей по кредитным договорам, не имея при этом права кредитора в связи с уступкой права требования по этим обязательствам другому (новому) кредитору - ООО "Финансовая компания "Фагор".

В результате этих действий ООО "Финансовая компания "Фагор", а также введением в заблуждение физическим лицами (сторонам в первичных обязательствам) нанесен ущерб", - сообщается в материалах уголовного дела.

27 сентября суд разрешил прокуратуре провести выемку документов у ликвидаторов банка "Михайловский".