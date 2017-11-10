В банке "Михайловский" подтвердили отсутствие кредитных договоров заемщиков

ukru
Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 7896 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 41678 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 62745 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 70488 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 73159 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 60900 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 98692 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100709 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 130201 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116075 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

11 марта, 09:37 • 107134 просмотра
В Киеве водитель Mercedes убегал от полиции, "перевозя" правоохранителя на окне автомобиля: что известно

В Киеве водитель Mercedes убегал от полиции, "перевозя" правоохранителя на окне автомобиля: что известно

11 марта, 10:30 • 80657 просмотра
В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

11 марта, 11:17 • 105948 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11:49 • 109345 просмотра
Китай прокомментировал переговоры США и Украины в Саудовской Аравии

Китай прокомментировал переговоры США и Украины в Саудовской Аравии

12:00 • 42215 просмотра
публикации
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11:49 • 109345 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 133628 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 130201 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 131862 просмотра
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

10 марта, 15:15 • 154606 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

14:42 • 25605 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 110934 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 117983 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 118757 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 123919 просмотра
Актуальное
В банке "Михайловский" подтвердили отсутствие кредитных договоров заемщиков

В банке "Михайловский" подтвердили отсутствие кредитных договоров заемщиков

Киев  •  УНН

 • 13169 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Публичное акционерное общество "Банк Михайловский" подтвердило отсутствие кредитного договора одного из заемщиков финучреждения Ивана Гавриличенка. Копия соответствующего документа была обнародована заемщиком в сообществе социальной сети Facebook, передает УНН.

Отмечается, что И.Гавриличенко обратился в банк "Михайловский" с просьбой предоставить копию его кредитного договора как заемщика, однако получил ответ о его отсутствии в архиве.

"ПАО "БАНК МИХАЙЛОВСКИЙ" (далее - Банк) в ответ на Ваш запрос от 25.09.2017 года (вх. №25.9.17/50-ЗГИ) сообщает, что договор банковского счета в Архиве Банка отсутствует", - сообщили в "Михайловском ".

Напомним, в мае 2016 года банк "Михайловский" был признан неплатежеспособным, после чего управлять финучреждением стала временная администрация Фонда гарантирования вкладов физлиц. До принятия решения о неплатежеспособности банка "Михайловский" его кредитный портфель вместе со всеми реестрами и договорами был продан финкомпаниям: сначала ФК "Плеяда", которая впоследствии отступила портфель ФК "Фагор".

Почти 1,5 года заемщики не видели банковских экземпляров кредитных договоров в оригинале, пока две недели назад на одном из судебных заседаний их не продемонстрировали представители ФК "Фагор".

По словам юристов, наличие оригиналов кредитных договоров имеет существенное значение для определения надлежащего кредитора и получателя денег должников банка.

"В случае переуступки задолженности, вместе с этим договором новому кредитору передают все документы, подтверждающие фактически право требования к должнику. То есть, в первую очередь это: все квитанции, оригиналы и документы кредитных договоров. В случае если в ФГВФЛ этих оригиналов договоров нет - то каких-либо оснований для уплаты задолженности по этим договорам непосредственно ФГВФЛ или банка "Михайловский", уполномоченному лицу Фонда фактически у заемщиков нет", - пояснил юрист Ростислав Кравец.

Тот факт, что наличие кредитных договоров в "Фагор" подтверждает их право на долг, подтвердил и координатор группы заемщиков банка "Михайловский" Дмитрий Прихно.

"Фагор принес в суд оригинал моего договора. Это особенно интересно. Если честно, то я слабо верил, что он у них есть. Видимо, все же где-то у них они были. Но очень далеко и в состоянии полного бардака. Именно поэтому они их и не показывали... Что это значит лично для меня? Чисто формально мне предоставлены все документы, подтверждающие, что именно моя задолженность была перепродана Плеяде, а, впоследствии, Фагору... Те, кто платит Михайловском после того, как стало известно, что у них не только нет договоров, но и они не выдают выписки, извините, идиотизм. Особенно это касается именно кредитных карт. Ваши оплаты вполне могут стать добровольными пожертвованиями в Фонд гарантирования. Просто потому, что получить эти деньги Фагор от Фонда, скорее всего не сможет, а рассказы об оплате первичному кредитору в реальных судах вполне могут быть разбиты тем, что без выписки почти невозможно доказать, какую именно задолженность вы гасили. Ту, которая была на 9:00 утра 19 мая 2016 года или ту, которая могла возникнуть 20-23 мая 2016 года. Так. Как раз то, что эта задолженность не возникала, доказать без выписки будет сложно...", - заявил координатор группы заемщиков банка "Михайловский" Дмитрий Прихно.

Добавим, что по факту мошеннической деятельности сотрудников ФГВФЛ, выполнявших функцию временной администрации и ликвидаторов банка "Михайловский" открыто уголовное производство.

"Следствием установлено, что должностные лица временной администрации ПАО "Банк Михайловский" во время ликвидационной процедуры по предварительному сговору осуществляют мошеннические действия в отношении должников банка в договорных обязательствах, выдвигая им неправомерные требования по уплате платежей по кредитным договорам, не имея при этом права кредитора в связи с уступкой права требования по этим обязательствам другому (новому) кредитору - ООО "Финансовая компания "Фагор".

В результате этих действий ООО "Финансовая компания "Фагор", а также введением в заблуждение физическим лицами (сторонам в первичных обязательствам) нанесен ущерб", - сообщается в материалах уголовного дела.

27 сентября суд разрешил прокуратуре провести выемку документов у ликвидаторов банка "Михайловский".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы