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У Бангладеш в таборі біженців рохінджа внаслідок стрілянини загинули семеро людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. За даними поліції, щонайменше семеро людей були вбиті в "зіткненнях між двома сторонами рохінджа" в таборі біженців в місті Кокс-Базар. Про це інформує УНН з посиланням на bdnews24.com.

У Бангладеш в таборі біженців рохінджа внаслідок стрілянини загинули семеро людей

Деталі

Стрілянина сталася близько 4:15 ранку в п'ятницю в таборі рохінджа № 18.

В ході зіткнень сім людей загинули, ще кілька отримали поранення. Їх помістили в лікарню, прилеглу до табору.

Місцева поліція повідомила: "Ситуація наразі під контролем. У таборі була розміщена додаткова поліція. Ми заарештували одну людину зі зброєю".

Там додали, що тіла загиблих відправлять в морг лікарні Кокс-Базар-Садар для розтину.

Міністр внутрішніх справ Бангладеш Асадуззаман Хан Камаль заявив, що "різна зброя надходить з М'янми" в спробі створити "нестабільність" в таборах рохінджа в Кокс-Базарі.

Доповнення

Цей табір в місті Кокс-Базар, є найбільшим табором біженців в світі, раніше неодноразово піддавався обстрілу і зіткненням.
Однак після вбивства лідера рохінджа Мохаммада Мухібулли в таборі не спокійно.

Мухібулла, який був головою Товариства рохінджа за мир і права людини, був застрелений вночі 29 вересня в блоці D-6 табору Кутупалонг-1.

Сім'я стверджує, що Мухібулла, який працював над формуванням громадської думки на користь репатріації, був убитий іншою організацією рохінджа, Армією порятунку араканських рохінджа (ARSA).

Довідка

У серпні 2017 року члени радикального угруповання "Араканська армія порятунку рохінджа" напали на блокпости поліції і армії М'янми. У відповідь почалася операція в штаті Аракан (Ракхайн), в результаті якої з країни втекли більше 600 тисяч рохінджа (приблизно половина представників цієї етнічної групи в М'янмі).

У 2018 році ООН звинуватила владу М'янми в масовому вбивстві мусульманської народності рохінджа.

Конфлікт між рохінджа, які сповідують іслам і буддистами триває в М'янмі вже кілька десятиліть. Представників рохінджа в країні вважають нелегальними мігрантами з Бангладеш і відмовляють їм в отриманні громадянства.

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