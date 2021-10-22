В Бангладеш в лагере беженцев рохинджа в результате стрельбы погибли семь человек

Детали

Стрельба произошла около 4:15 утра в пятницу в лагере рохинджа № 18.

В ходе столкновений семь человек погибли, еще несколько получили ранения. Их поместили в больницу, прилегающую к лагерю.

Местная полиция сообщила: "Ситуация пока под контролем. В лагере была размещена дополнительная полиция. Мы арестовали одного человека с оружием".

Там добавили, что тела погибших отправят в морг больницы Кокс-Базар-Садар для вскрытия.

Министр внутренних дел Бангладеш Асадуззаман Хан Камаль заявил, что "различное оружие поступает из Мьянмы" в попытке создать "нестабильность" в лагерях рохинджа в Кокс-Базаре.

Дополнение

Этот лагерь в городе Кокс-Базар, является крупнейшим лагерем беженцев в мире, ранее неоднократно подвергался обстрелу и столкновениям.

Однако после убийства лидера рохинджа Мохаммада Мухибуллы в лагере не спокойно.

Мухибулла, который был председателем Общества рохинджа за мир и права человека, был застрелен ночью 29 сентября в блоке D-6 лагеря Кутупалонг-1.

Семья утверждает, что Мухибулла, который работал над формированием общественного мнения в пользу репатриации, был убит другой организацией рохинджа, Армией спасения араканских рохинджа (ARSA).

Справка

В августе 2017 года члены радикальной группировки "Араканская армия спасения рохинджа" напали на блокпосты полиции и армии Мьянмы. В ответ началась операция в штате Аракан (Ракхайн), в результате которой из страны сбежали более 600 тысяч рохинджа (примерно половина представителей этой этнической группы в Мьянме).

В 2018 году ООН обвинила власти Мьянмы в массовом убийстве мусульманской народности рохинджа.

Конфликт между рохинджа, исповедующих ислам и буддистами продолжается в Мьянме уже несколько десятилетий. Представителей рохинджа в стране считают нелегальными мигрантами из Бангладеш и отказывают им в получении гражданства.