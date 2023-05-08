У Балаклії зросла кількість поранених через ворожі удари С-300
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Російські війська 7 травня двічі вдарили по Балаклії Харківської області ракетами С-300, поранено 7 цивільних людей. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
Минулої доби ворог, як зазначив голова ОВА, завдавав авіаційних та ракетних ударів, обстрілював з артилерії та мінометів населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів.
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"Внаслідок 2 ударів ракетами С-300 по місту Балаклія Ізюмського району пошкоджено територію автопарку. За оновленою інформацією обласного центру екстреної медичної допомоги, поранень зазнали 7 цивільних людей. Четверо з них мали легкі тілесні ушкодження та не потребували госпіталізації. Троє людей отримали травм середнього ступеню тяжкості та були госпіталізовані", - повідомив Синєгубов.
Деталі
Внаслідок обстрілів села Вовчанські Хутори Чугуївського району, за даними голови ОВА, пошкоджено щонайменше 3 приватні будинки та автомобіль.
У селі Бугаївка Чугуївського району, з його слів, поранень зазнала 67-річна жінка. Госпіталізована у стані середньої тяжкості.
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