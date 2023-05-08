В Балаклее возросло количество раненых из-за вражеских ударов С-300
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Российские войска 7 мая дважды ударили по Балаклее Харьковской области ракетами С-300, ранены 7 гражданских. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
За прошедшие сутки враг, как указал глава ОВА, наносил авиационные и ракетные удары, обстреливал из артиллерии и минометов населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Изюмского районов.
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"В результате 2 ударов ракетами С-300 по городу Балаклея Изюмского района повреждена территория автопарка. По обновленной информации областного центра экстренной медицинской помощи, ранения получили 7 гражданских людей. Четверо из них имели легкие телесные повреждения и не нуждались в госпитализации. Три человека получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы", - сообщил Синегубов.
Детали
В результате обстрелов села Волчанские Хутора Чугуевского района, по данным главы ОВА, повреждены по меньшей мере 3 частных дома и автомобиль.
В селе Бугаевка Чугуевского района, по его словам, ранения получила 67-летняя женщина. Госпитализирована в состоянии средней тяжести.
Напомним
В небе над Украиной ночью уничтожили 35 из 35 вражеских ударных дронов.