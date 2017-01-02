У Бахмуті затримано чоловіка за грабіж і спробу зґвалтування

Чоловік, скориставшись своєю перевагою у фізичній силі, намагався вчинити насильницькі дії стосовно 27-річної жінки. При цьому насильник заволодів майном потерпілої. Зараз винуватець затриманий. Вирішується питання про оголошення йому підозри в скоєнні двох кримінальних правопорушень.

Як з’ясувалося, потерпіла поверталася додому з місцевого нічного закладу. Їй залишалося кілька метрів до власної квартири, як на неї напав невідомий чоловік. Він схопив жінку за руки і, поваливши її на підлогу в під’їзді багатоповерхівки, спробував задовольнити статеву пристрасть неприродним способом із застосуванням фізичного насильства щодо неї. Потерпіла стала голосно кричати і стукати в двері квартир, після чого чоловік заволодів її грошима в розмірі 100 гривень, зник у невідомому напрямку. Оговтавшись від нападу, бахмутчанка повідомила про це поліцейським, зателефонувавши з мобільного телефону. Через декілька годин був затриманий раніше судимий за корисливі злочини 27-річний житель Бахмута.

Наразі слідчим відділом Бахмутського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.186 (грабіж) та ст.15 ч.2, ст.153 ч.1 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом) Кримінального кодексу України. Санкція статті за спробу зґвалтування передбачає до п’яти років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.

Підозрюваний затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.