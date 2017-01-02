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В Бахмуте задержан мужчина за грабеж и попытку изнасилования

В Бахмуте задержан мужчина за грабеж и попытку изнасилования

Киев • УНН

 • 5474 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 2 января. УНН. В Бахмуте задержан мужчина за грабеж и попытку изнасилования. Об этом корреспонденту УНН сообщили в ГУНП Донецкой области.

Человек, воспользовавшись своим преимуществом в физической силе, пытался совершить насильственные действия в отношении 27-летней женщины. При этом насильник завладел имуществом потерпевшей. Сейчас виновник задержан. Решается вопрос об объявлении ему подозрения в совершении двух уголовных преступлений.

Как выяснилось, потерпевшая возвращалась домой из местного ночного заведения. Ей оставалось несколько метров до своей квартиры, как на нее напал неизвестный мужчина. Он схватил женщину за руки и, повалив ее на пол в подъезде многоэтажки, попытался удовлетворить половую страсть неестественным способом с применением физического насилия в отношении нее. Потерпевшая стала громко кричать и стучать в двери квартир, после чего мужчина завладел ее деньгами в размере 100 гривен, скрылся в неизвестном направлении. Оправившись от нападения, бахмутчанка сообщила об этом полицейским, позвонив с мобильного телефона. Через несколько часов был задержан ранее судимый за корыстные преступления 27-летний житель Бахмута.

Следственным отделом Бахмутского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.2 ст.186 (грабеж) и ст.15 ч.2, ст.153 ч.1 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи за попытку изнасилования предусматривает до пяти лет лишения свободы. Проводится досудебное расследование.

Подозреваемый задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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