У Бахчисараї окупаційна влада затримала 6 кримських татар
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. У місті Бахчисарай, у Криму окупаційна влада затримала шість кримських татар і зараз відносно них приймається рішення суду про обрання запобіжного заходу. Про це в ексклюзивному коментарі повідомив народний депутат України Рефат Чубаров, передає кореспондент УНН.
"Шість осіб затримано, зараз їх привезли в суд і очікується рішення суду про запобіжні заходи. Це звичайні кримські татари, які живуть в 5-му і 6-му мікрорайоні у місті Бахчисараї. Це люди, відомі в своїх локальних спільнотах, богобоязливі мусульмани", - сказав Р.Чубаров.
Народний депутат припустив, що "швидше за все їх звинуватять в чомусь такому, що дозволить тамтешній владі позбавити їх на час свободи".
Нагадаємо, під час облави у місті Сімферополі у Криму, яка відбулася 6 квітня, російські окупанти вивезли 80 кримських татар, взявши у них відбитки пальців та зразки на аналіз ДНК.