В Бахчисарае оккупационные власти задержали 6 крымских татар

"Шесть человек задержаны, сейчас их привезли в суд и ожидается решение суда о мерах пресечения. Это обыкновенные крымские татары, которые живут в 5-ом и 6-ом микрорайоне в городе Бахчисарае. Это люди, известные в своих локальных сообществах, богобоязненные мусульмане", - сказал Р.Чубаров.

Народный депутат предположил, что "скорее всего их обвинят в чем-то таком, что позволит местной власти лишить их на время свободы".

Напомним, во время облавы в городе Симферополе в Крыму, которая состоялась 6 апреля, российские оккупанты вывезли 80 крымских татар, взяв у них отпечатки пальцев и образцы на анализ ДНК.