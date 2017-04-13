В Бахчисарае оккупационные власти задержали 6 крымских татар
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В городе Бахчисарай, в Крыму оккупационные власти задержали шесть крымских татар и сейчас в отношении моих принимается решения суда об избрании меры пресечения. Об этом в эксклюзивном комментарии сообщил народный депутат Украины Рефат Чубаров, передает корреспондент УНН.
"Шесть человек задержаны, сейчас их привезли в суд и ожидается решение суда о мерах пресечения. Это обыкновенные крымские татары, которые живут в 5-ом и 6-ом микрорайоне в городе Бахчисарае. Это люди, известные в своих локальных сообществах, богобоязненные мусульмане", - сказал Р.Чубаров.
Народный депутат предположил, что "скорее всего их обвинят в чем-то таком, что позволит местной власти лишить их на время свободы".
Напомним, во время облавы в городе Симферополе в Крыму, которая состоялась 6 апреля, российские оккупанты вывезли 80 крымских татар, взяв у них отпечатки пальцев и образцы на анализ ДНК.