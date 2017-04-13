В Бахчисарае оккупационные власти задержали 6 крымских татар

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 77848 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111283 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 169534 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 124658 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121785 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115222 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106120 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107377 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103826 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 160093 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Бахчисарае оккупационные власти задержали 6 крымских татар

В Бахчисарае оккупационные власти задержали 6 крымских татар

Киев  •  УНН

 • 16055 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. В городе Бахчисарай, в Крыму оккупационные власти задержали шесть крымских татар и сейчас в отношении моих принимается решения суда об избрании меры пресечения. Об этом в эксклюзивном комментарии сообщил народный депутат Украины Рефат Чубаров, передает корреспондент УНН.

"Шесть человек задержаны, сейчас их привезли в суд и ожидается решение суда о мерах пресечения. Это обыкновенные крымские татары, которые живут в 5-ом и 6-ом микрорайоне в городе Бахчисарае. Это люди, известные в своих локальных сообществах, богобоязненные мусульмане", - сказал Р.Чубаров.

Народный депутат предположил, что "скорее всего их обвинят в чем-то таком, что позволит местной власти лишить их на время свободы".

Напомним, во время облавы в городе Симферополе в Крыму, которая состоялась 6 апреля, российские оккупанты вывезли 80 крымских татар, взяв у них отпечатки пальцев и образцы на анализ ДНК.

Украинские Национальные Новости

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