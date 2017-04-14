У Бахчисараї арештували двох кримських татар після обшуків
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Бахчисарайський районний суд арештував двох кримських татар, у яких 13 квітня відбулись обшуки. Про це повідомив голова ЦВК Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв у Facebook, передає УНН.
За словами З.Смедляєва, кримських татар, у яких пройшов незаконний обшук, арештували. Сейдамету Мустафаєву присудили 12 діб арешту, Мідату Муждабаєву ‒ 3 доби арешту.
Окрім того, він повідомив, що С.Мустафаєву був призначений суд на 14 квітня.
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З.Смедляєв розповів, що вранці 13 квітня російські силовики провели обшуки в будинках Різи Муждабаєва і Сейдамета Мустафаєва. Силовики затримали кількох кримських татар з тих, хто прийшов поцікавитися, що відбувається і переконатися в законності проведення заходу.
“За рішенням Бахчисарайського районного суду затримані Азіз Азізов і Мустафа Абдураманов отримали по 7 діб адміністративного арешту, Ремзі Зудієв, що страждає на цукровий діабет, котрий переніс важку операцію на серці, засуджений на 3 доби арешту, а Ескендер Меметов (син заарештованого раніше Ремзі Меметова) — на 2 доби. Шевкет Абдураманова, який недавно переніс інфаркт, суд виніс рішення про накладення штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян”, — написав він.
Як повідомляв УНН, 13 квітня у місті Бахчисарай в Криму окупаційна влада затримала шістьох кримських татар.